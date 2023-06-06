Появились знаки: разрушения Каховской ГЭС начали показывать на Google-картах

Пользователи Google-карт могут увидеть инструкцию от Министерства внутренних дел Украины об эвакуации при нажатии на соответствующие знаки в районе затопления.

После теракта, совершенного российскими оккупантами на Каховской ГЭС, пользователи обратили внимание, что на Google-картах появилось предупреждение о разрушении плотины. Об этом стало известно из Google-карт.

После инцидента с разрушением плотины Каховской ГЭС, на картах появились знаки, указывающие на разрушение плотины. При нажатии на эти знаки, пользователи могут увидеть инструкцию от Министерства внутренних дел Украины об эвакуации, а также данные о горячих линиях, предоставленные Херсонской областной государственной администрацией.

Разрушения Каховской ГЭС начали показывать на Google-картах

Эти страницы содержат актуальные данные, связанные с происшествием, включая последствия и принимаемые меры. Пользователи могут получить доступ к этой информации, чтобы быть в курсе текущей ситуации и принять соответствующие действия.

Утром 6 июня в ОК "Юг" сообщили о подрыве ВС РФ плотины Каховской гидроэлектростанции и заявили, что уточняется масштаб разрушений, скорость и объемы воды и возможные районы подтопления. В Херсонской ОВО призвали жителей области, живущих в населенных пунктах с риском затопления, эвакуироваться.

Также Фокус в своем материале собрал всю информацию о подрыве Каховской ГЭС и рассказал, к каким последствиям может привести техногенная катастрофа.