Масштабные разрушения: появилось первое спутниковое фото подорванной Каховской ГЭС

На кадрах видно, что большая часть сооружений электростанции разрушена, а вода потоком льется наружу.

В сети появились первые фото Каховской ГЭС после ее подрыва оккупантами. Кадры опубликовали журналисты проекта "Радіо Свобода".

В медиа показали два снимка, сделанные спутником Planet Labs 4 и 6 июня.

Спутниковое фото Каховской ГЭС, 4 июня

Спутниковое фото Каховской ГЭС, 6 июня

Снимок, сделанный 6 июня, показывает масштаб разрушений, и на нем видно, что большая часть сооружений электростанции разрушена. Эти фотографии предоставляют визуальное подтверждение разрушений, произошедших в результате инцидента на Каховской ГЭС.

"На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 г. видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции. По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено", — говорится в сообщении.

Также серию снимков Каховской ГЭС от компании Maxar, сделанных 28 мая и 5 июня, опубликовал в Twitter журналист Кристофер Миллер. На этих фото видно поврежденные ранее шлюзовые ворота и проезжую часть на дамбе.

Напомним, что, согласно заявлению командования "Юг", оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Масштаб разрушений уточняется.

Также сообщалось, что в результате подрыва плотины вода из Днепра уже затапливает Новую Каховку и подобралась к Херсону. После этого теракта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россиянам не понравятся новые решения ведомства нацбезопасности.