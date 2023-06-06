"Строилась под ядерный удар": в ВСУ рассказали о повреждениях плотины Каховской ГЭС

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, оккупанты, возможно, не смогли проконтролировать силу взрыва, к тому же плотина была повреждена и ранее.

Российские войска разрушили плотину Каховской ГЭС неполностью. Такое заявление на брифинге в Одессе сделала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНИАН.

"Дело в том, что разрушена не вся дамба, разрушена определенная ее часть", — пяоснила Гуменюк, добавив, что технически плотина была рассчитана на ядерный удар.

Представительница пресс-службы ВСУ допускает, что оккупанты не смогли проконтролировать силу взрыва, к тому же плотина была повреждена и ранее.

По ее словам, спуски воды, к которым россияне прибегали накануне, также могли повлиять на прочность конструкции, поэтому взрывная волна могла быть более мощной, чем им хотелось, пояснила Гуменюк.

Из-за подрыва станции в ночь на 6 июня конструкций Каховской ГЭС полностью ушли под воду, станция уничтожена и не подлежит восстановлению.

В зоне наводнения оказались 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация жителей.

Ранее Фокус разбирался в том, кому выгоден подрыв Каховской ГЭС. Из-за уничтоженной гидроэлектростанции в Новой Каховке территория по течению может остаться непригодной для жизни на десятилетия.

Также сообщалось, что в ОП рассказали, кто подорвал Каховскую ГЭС. К происшествию имеет отношение 205-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, уточнили у Зеленского.