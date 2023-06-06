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В Мариуполе звучат взрывы: под обстрел попал морской порт (фото, видео)

Фото: Getty Images | В Мариуполе звучат взрывы

Местные жители заявили, что громкий звук от взрыва был слышен во всех районах оккупированного города в Донецкой области.

Во вторник, 6 июня, во временно захваченном Мариуполе, Донецкая область, прозвучал взрыв. Его слышали жители всех районов города. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он заметил, что "громко" было во всех районах Мариуполя.

Немного позже в Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление" отметили, что эпицентр взрыва пришелся на морской порт.

"В порту прямо красиво. Что теперь? Опять гиперзвук падающего газового баллона после ПВО? А новости о "заходе в порт нового судна" вероятно совпадение?" — пишут в источнике.

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Напомним, что после точных попаданий ракет по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Бердянске из местного порта начали выводить корабли.

Кроме того, советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко поделился кадрами с места прилета ракеты по зданию бывшего оздоровительного комплекса "Ялта", в котором пребывали военнослужащие Российской Федерации.