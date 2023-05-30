Андрющенко показал место прилета Storm Shadow по базе ВС РФ под Мариуполем (фото, видео)

По данным советника мэра города, в селе Юрьевка погибли более сотни российских оккупантов, которые располагались в бывшем оздоровительном комплексе "Ялта".

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Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко поделился кадрами с места прилета ракеты по зданию бывшего оздоровительного комплекса "Ялта", в котором пребывали военнослужащие Российской Федерации. Фото и видео последствий чиновник опубликовал в своем Telegram-канале 30 мая.

"Юрьевка. ОК "Ялта". Место "ожесточенной любви" к россиянам. Последствия. Красивое. У кого еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах?", — написал Андрющенко под снимками с места происшествия.

ОК "Ялта" после ракетного удара

В подписи к видео он также упомянул о том, что удар по военной базе оккупантов был нанесен при помощи предоставленных Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow.

О том, что Storm Shadow были использованы для удара по оккупантам в Юрьевке также заявил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин.

"Результат прилета британских крылатых ракет Storm Shadow по штабу п***ров в НП Юрьевка, на Азовском побережье", — прокомментировал Мысягин фото руин.

Напомним, что по данным Петра Андрющенко, 28 мая в населенных пунктах Мариупольского района Донецкой области Юрьевка и Никольское прогремели сильные взрывы, после чего скорые всю ночь возили оттуда убитых, раненых и уцелевших российских оккупантов.

Позже Петр Андрющенко добавил, что в результате взрыва в поселке Юрьевка 28 мая погибли более сотни военнослужащих ВС РФ. По его словам, ранения получили более 400 российских захватчиков. Их госпитализировали в больницу интенсивной терапии. Также он сообщил об уничтожении станции связи и РЭБ россиян.