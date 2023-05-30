Андрющенко показав місце прильоту Storm Shadow по базі ЗС РФ під Маріуполем (фото, відео)

За даними радника мера міста, в селі Юр'ївка загинули понад сотня російських окупантів, які перебували у колишньому оздоровчому комплексі "Ялта".

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Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко поділився кадрами з місця прильоту ракети по будівлі колишнього оздоровчого комплексу "Ялта", в якому перебували військовослужбовці Російської Федерації. Фото та відео наслідків чиновник опублікував у своєму Telegram-каналі 30 травня.

"Юр'ївка. ОК "Ялта". Місце "запеклої любові" до росіян. Наслідки. Красиве. У кого ще залишилися сумніви в 100 загиблих окупантах?", — написав Андрющенко під знімками з місця події.

ОК "Ялта" після ракетного удару

У підписі до відео він також згадав про те, що удару по військовій базі окупантів було нанесено за допомогою наданих Великобританією далекобійних ракет Storm Shadow.

Про те, що Storm Shadow були використані для удару по окупантах у Юр'ївці, також заявив народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін.

"Результат прильоту британських крилатих ракет Storm Shadow по штабу п***рів у НП Юр'ївка, на Азовському узбережжі", — прокоментував Мисягін фото руїн.

Нагадаємо, що за даними Петра Андрющенка, 28 травня в населених пунктах Маріупольського району Донецької області Юр'ївка та Нікольське пролунали сильні вибухи, після чого швидкі всю ніч вивозили звідти вбитих, поранених та вцілілих російських окупантів.

Пізніше Петро Андрющенко додав, що внаслідок вибуху в селищі Юр'ївка 28 травня загинуло більше сотні військовослужбовців ЗС РФ. За його словами, поранення отримали понад 400 російських загарбників. Їх госпіталізували до лікарні інтенсивної терапії. Також він повідомив про знищення станції зв'язку та РЕБ росіян.