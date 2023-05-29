Вибухи під Маріуполем: Андрющенко розповів про втрати росіян

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, влучило по казармах росіян, куди тільки завезли поповнення.

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У неділю, 28 травня, внаслідок вибуху в селищі Юр'ївка, розташованому неподалік від тимчасово окупованого Маріуполя, загинули більш ніж сотня російських окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Бавовна" в Юр'ївці. Підсумок: 100 "гарних росіян" уже ніколи не воюватимуть. Хіба що в пеклі", — написав він.

Крім того, за словами Андрющенка, поранення отримали понад 400 окупантів. Їх госпіталізували до лікарні інтенсивної терапії на ЖМР 17. Також він повідомив про знищення станції зв'язку та РЕБ росіян.

Чиновник розповів, що приліт був у колишній оздоровчий комплекс "Ялта", що спричинило руйнування п'ятиповерхового корпусу, в якому раніше могли розміщуватися до 120 відпочивальників. Тепер, коли росіяни переобладнали будівлю під казарми, у кожній кімнаті стали мешкати до п'яти військових РФ.

"Тобто місткість як казарм — орієнтовно до 650 нелюдів. За інформацією від Маріупольського Спротиву, вчора завезли туди 4 автобуси на той момент живої сили", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, в районі окупованого Маріуполя Донецької області вечір 28 травня був "вибуховим". Прильоти по місцях розташування окупантів зафіксовано в Юр'ївці та Нікольському.

За інформацією Петра Андрющенка, протягом всієї ночі росіяни вивозили вбитих, поранених і залишки поки що живої сили з місця влучення в Юр'ївці. Для цього використовували "Урали" та "КамАЗи", оскільки карет "швидкої допомоги" виявилося замало.