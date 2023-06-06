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Военный Фокус Российско-украинская война

МО РФ выдало удары по комбайнам за уничтожение Leopard в Украине, — Z-паблики (видео)

Фото: Telegram | Минобороны РФ выдало комбайны за танки Leopard

Российские военные обозреватели указывают на то, что в видео, предоставленном МО РФ, виден силуэт сельхозтехники и выгрузочные шнеки, которые сложно принять за орудия бронетехники. А на одном из кадров четко видно четыре колеса.

После сообщения Минобороны России об уничтожении восьми танков Leopard и публикации "видео-доказательств", россияне засомневались в правдивости информации оборонного ведомства. В частности российский провоенный Telegram-канал "Военный осведомитель" 6 июня указал на то, что МО РФ выдало комбайны за танки.

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"Не хотим ничего утверждать, однако техника на опубликованных Министерством обороны РФ кадрах по своему силуэту непохожа вообще ни на один танк", — говорится в сообщении канала.

Автор паблика обратил внимание, что силуэты на видео напоминают зерноуборочные комбайны.

"Об этом говорят характерные высоко находящиеся выгрузочные шнеки (трубы), которые из-за своего расположения явно не являются орудиями. Также у "танков" не видно никаких признаков башен", — сказано в сообщении.

Позже авторы российского Telegram-канала выяснили, что на видео запечатлено уничтожение зерноуборочных комбайнов John Deere 9000 и 700 серий, а также трактора-опрыскивателя John Deere 4830.

Причем, как отметили в российском Telegram-канале, на втором кадре четко видны 4 колеса трактора.

Видео "уничтожения" танков Leopard

6 июня Минобороны РФ опубликовало видео якобы уничтожения немецких танков Leopard в Украине. На обнародованной записи после коротких переговоров двух экипажей вертолетом Ка-52 производится выстрел по объектам, которые выдают за танки.

Российские военные обозреватели обратили внимание на диалог российских военных, судя по которому, они даже не поняли, по какой цели работают, и решили произвести выстрелы на всякий случай.

Позже в российском Telegram-канале Fighterbomber, который ведет капитан Вооруженных сил РФ Илья Туманов, сообщили, что опубликованное МО РФ видео — это прошлогодние кадры объективного контроля с вертолета Ка-52.

Напомним, 5 июня в Министерстве обороны РФ заявили об "уничтожении" восьми танков Leopard, предоставленных Украине западными странами.

Напомним также, в мае текущего года МО РФ заявило о перехвате британской ракеты Storm Shadow. Британский аналитик Шон Белл засомневался в этом и напомнил предыдущие случаи, когда россияне делали ложные заявления о возможностях своей ПВО.