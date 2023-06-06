МО РФ выдало удары по комбайнам за уничтожение Leopard в Украине, — Z-паблики (видео)

Российские военные обозреватели указывают на то, что в видео, предоставленном МО РФ, виден силуэт сельхозтехники и выгрузочные шнеки, которые сложно принять за орудия бронетехники. А на одном из кадров четко видно четыре колеса.

После сообщения Минобороны России об уничтожении восьми танков Leopard и публикации "видео-доказательств", россияне засомневались в правдивости информации оборонного ведомства. В частности российский провоенный Telegram-канал "Военный осведомитель" 6 июня указал на то, что МО РФ выдало комбайны за танки.

"Не хотим ничего утверждать, однако техника на опубликованных Министерством обороны РФ кадрах по своему силуэту непохожа вообще ни на один танк", — говорится в сообщении канала.

Автор паблика обратил внимание, что силуэты на видео напоминают зерноуборочные комбайны.

"Об этом говорят характерные высоко находящиеся выгрузочные шнеки (трубы), которые из-за своего расположения явно не являются орудиями. Также у "танков" не видно никаких признаков башен", — сказано в сообщении.

Позже авторы российского Telegram-канала выяснили, что на видео запечатлено уничтожение зерноуборочных комбайнов John Deere 9000 и 700 серий, а также трактора-опрыскивателя John Deere 4830.

Причем, как отметили в российском Telegram-канале, на втором кадре четко видны 4 колеса трактора.

Видео "уничтожения" танков Leopard

6 июня Минобороны РФ опубликовало видео якобы уничтожения немецких танков Leopard в Украине. На обнародованной записи после коротких переговоров двух экипажей вертолетом Ка-52 производится выстрел по объектам, которые выдают за танки.

Российские военные обозреватели обратили внимание на диалог российских военных, судя по которому, они даже не поняли, по какой цели работают, и решили произвести выстрелы на всякий случай.

Позже в российском Telegram-канале Fighterbomber, который ведет капитан Вооруженных сил РФ Илья Туманов, сообщили, что опубликованное МО РФ видео — это прошлогодние кадры объективного контроля с вертолета Ка-52.

Напомним, 5 июня в Министерстве обороны РФ заявили об "уничтожении" восьми танков Leopard, предоставленных Украине западными странами.

Напомним также, в мае текущего года МО РФ заявило о перехвате британской ракеты Storm Shadow. Британский аналитик Шон Белл засомневался в этом и напомнил предыдущие случаи, когда россияне делали ложные заявления о возможностях своей ПВО.