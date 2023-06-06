В Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 танков Leopard, но есть одна деталь

В МО РФ придумали, что ВСУ якобы потеряли 28 танков в ходе "начавшегося контрнаступления". Впрочем, доказательств этой информации ведомство не предоставило.

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В Министерстве обороны Российской Федерации отрапортовали об "уничтожении" восьми танков Leopard, которые страны НАТО предоставили в Украине в рамках военной помощи по отражению российской агрессии. Соответствую информацию Минобороны РФ опубликовало 5 июня.

В Минобороны РФ утверждают, что Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Донецкой и Запорожской областях. При этом в ведомстве заявляют о "значительных потерях" ВСУ.

Согласно заявлению, общие потери украинской стороны на южнодонецком направлении составили более полутора тысяч человек, 28 танков (включая восемь немецких Leopard и три французских АМХ-10) и 109 боевых бронированных машин.

Представители Минобороны РФ заявили, что 4 июня украинская армия начала масштабное наступление на южнодонецком направлении, но российские вооруженные силы якобы успешно отразили атаки.

5 июня, согласно сообщению Минобороны РФ, ВСУ продолжили наступление, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южнодонецкого направления. Военное ведомство также упомянуло наступление у совхоза "Октябрь" и в районе Новодонецкого.

При этом в МО РФ не предоставили никаких доказательств информации об уничтожении танков или успехов в отражении якобы начавшегося контрнаступления.

Фейки Минобороны РФ об успехах в российско-украинской войне

Отметим, что Минобороны РФ неоднократно попадалось на лжи о якобы успехах российской армии в Украине. Так, в мае россияне заявили о перехвате британской ракеты Storm Shadow. Однако британские СМИ поставили под сомнение эту информацию. Британский аналитик Шон Белл указал на предыдущие случаи, когда российская сторона делала ложные заявления о возможностях своей противовоздушной обороны.

А в апреле текущего года в оборонном ведомстве старны-агрессора заявили, что одна из диверсионных групп ВС РФ якобы захватила немецкий танк Leopard 2. Впрочем, россияне заявили, что не смогли его отбуксировать и якобы утопили в болоте. При этом никаких фото или видео, подтверждающих захват танка, предоставлено не было.

Ранее, 28 марта в Минобороны РФ заявили, что что силами ПВО был перехвачен "один управляемый реактивный снаряд GLSDB". Однако официальных данных о том, что такие боеприпасы уже поставлены на вооружение ВСУ нет. По информации западных медиа такие боеприпасы могут передать только к концу текущего года, поэтому украинские защитники никак не могли их применить.

Ранее, 3 марта, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский перепостил в Tiwtter фейковую фотографию с якобы захваченным Leopard 2A5 в Бахмуте, однако впоследствии он удалил это сообщение.

Отметим, что все эти сообщения Минобороны РФ объединяет одна деталь — отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих успехи ВС РФ.

Напомним, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, 5 июня сообщил, что Киев внимательно и "с определенным недоумением" наблюдает за заявлениями России о том, что ВСУ начали крупномасштабное наступление возле Угледара. Подоляк отметил, что Россия отражает глобальное наступление", которого еще нет.