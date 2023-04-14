В РФ уже заявили о захвате немецкого Leopard 2 под Херсоном, но есть нюанс (видео)

В сюжете пропагандистов утверждается, что диверсионная группа не смогла оттащить танк в тыл, поэтому якобы утопила его в болоте. Это уже не в первый раз, когда ВС РФ заявляют о захвате Leopard 2.

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Командир оккупационного подразделения "Сокол" с позывным "Бык" заявил, что одна из диверсионных групп уже захватила немецкий танк Leopard 2, переданный Украине. Об этом сообщают "Известия".

В сюжете российский кафир утверждает, что диверсионной группе удалось захватить танк Leopard 2, однако по определенным причинам его пришлось затопить в болоте.

"Бойцы не смогли оттащить танк в тыл, поэтому потопили его в болоте. Немецкая техника уже начала действовать на херсонском направлении. Этот факт уже имеется. Leopard уже здесь в гостях", — заявил "Бык".

Кроме того, утверждается, что танки часто обстреливают позиции ВС РФ.

Никаких подтверждений своим заявлениям оккупанты не предоставили. Также стоит отметить, что российские войска уже не впервые говорят о якобы захвате Leopard 2. 1 марта такое заявление сделали оккупанты в "ДНР". Тогда заявлялось о трофейном танке в Бахмуте. Затем 3 марта первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский перепостил в Twtter фейковую фотографию с якобы захваченным Leopard 2A5 в Бахмуте, однако впоследствии он удалил это сообщение.

Напомним, 28 марта Минобороны Португалии сообщило, что Украина получила обещанные 3 танка Leopard 2A6. Также в этот день глава Минобороны Германии заявил, что ВСУ получили 18 танков Leopard 2A6.