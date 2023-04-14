У РФ вже заявили про захоплення німецького Leopard 2 під Херсоном, однак є нюанс (відео)

В сюжеті пропагандистів стверджується, що диверсійна група не змогла відтягнути танк в тил, тому нібито потопили його у болоті. Це вже не вперше, коли ЗС РФ заявляють про захоплення Leopard 2.

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Командир окупаційного підрозділу "Сокіл" з позивним "Бик" заявив, що одна з диверсійних груп вже захопила німецький танк Leopard 2, який передали Україні. Про це повідомляє "Відомості".

В сюжеті російський окупант стверджує, що диверсійній групі вдалося захопити танк Leopard 2, однак з певних причин його довелося затопити в болоті.

"Бійці не змогли відтягнути танк в тил, тому потопили його у болоті. Німецька техніка вже почала діяти на херсонському напрямку. Цей факт вже мається. Leopard вже тут у гостях", — заявив "Бик".

Окрім цього стверджується, що танки часто обстрілюють позиції ЗС РФ.

Жодних підтверджень своїм заявам окупанти не надали. Також варто зазначити, що російські війська вже не вперше кажуть про нібито захоплення Leopard 2. 1 березня таку заяву зробили окупанти в "ДНР". Тоді заявлялось про трофейний танк у Бахмуті. Потім 3 березня перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський перепостив у Twtter фейкову світлину з нібито захопленим Leopard 2A5 у Бахмуті, однак згодом він видалив цей допис.

Нагадаємо, 28 березня Міноборони Португалії повідомило, що Україна отримала обіцяні 3 танки Leopard 2A6. Також в цей день глава Міноборони Німеччини заявив, що ЗСУ отримали 18 танків Leopard 2A6.