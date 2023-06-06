У Міноборони РФ заявили про знищення 8 танків Leopard, але є одна деталь

У МО РФ придумали, що ЗСУ нібито втратили 28 танків у ході "початого контрнаступу". Втім, доказів цієї інформації відомство не надало.

Related video

У Міністерстві оборони Російської Федерації відрапортували про "знищення" восьми танків Leopard, які країни НАТО надали в Україні в рамках військової допомоги для відбиття російської агресії. Відповідаю інформацію Міноборони РФ опублікувало 5 червня.

У Міноборони РФ стверджують, що Збройні сили України продовжують наступ у Донецькій та Запорізькій областях. При цьому у відомстві заявляють про "значні втрати" ЗСУ.

Згідно з заявою, загальні втрати української сторони на південнодонецькому напрямку склали понад півтори тисячі осіб, 28 танків (включаючи вісім німецьких Leopard та три французькі АМХ-10) та 109 бойових броньованих машин.

Представники Міноборони РФ заявили, що 4 червня українська армія розпочала масштабний наступ на південнодонецькому напрямку, але російські збройні сили нібито успішно відбили атаки.

5 червня, згідно з повідомленням Міноборони РФ, ЗСУ продовжили наступ, зосередивши основні зусилля на Времівському виступі південнодонецького спрямування. Військове відомство також згадало наступ у радгоспу "Жовтень" та в районі Новодонецького.

При цьому в МО РФ не надали жодних доказів інформації про знищення танків або успіхів у відображенні нібито розпочатого контрнаступу.

Фейки Міноборони РФ про успіхи у російсько-українській війні

Зазначимо, що Міноборони РФ неодноразово траплялося на брехні про нібито успіхи російської армії в Україні. Так, у травні росіяни заявили про перехоплення британської ракети Storm Shadow. Проте британські ЗМІ поставили під сумнів цю інформацію. Британський аналітик Шон Белл вказав на попередні випадки, коли російська сторона робила неправдиві заяви про можливості своєї протиповітряної оборони.

А у квітні поточного року в оборонному відомстві старни-агресорки заявили, що одна з диверсійних груп ЗС РФ нібито захопила німецький танк Leopard 2. Втім, росіяни заявили, що не змогли його відбуксирувати та нібито втопили у болоті. При цьому жодних фото чи відео, що підтверджують захоплення танка, надано не було.

Раніше, 28 березня в Міноборони РФ заявили, що силами ППО було перехоплено "один керований реактивний снаряд GLSDB". Однак офіційних даних про те, що такі боєприпаси вже поставлені на озброєння ЗСУ, немає. За інформацією західних медіа, такі боєприпаси можуть передати лише до кінця поточного року, тому українські захисники ніяк не могли їх застосувати.

Раніше, 3 березня, перший заступник постпреду РФ при ООН Дмитро Полянський перепостив у Tiwtter фейкову фотографію з нібито захопленим Leopard 2A5 у Бахмуті, проте згодом він видалив це повідомлення.

Зазначимо, що всі ці повідомлення Міноборони РФ об'єднує одна деталь — відсутність доказів, що підтверджують успіхи ЗС РФ.

Нагадаємо, Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, 5 червня повідомив, що Київ уважно і "з певним подивом" спостерігає за заявами Росії про те, що ЗСУ розпочали великомасштабний наступ біля Вугледару. Подоляк зазначив, що Росія відбиває глобальний наступ", якого ще немає.