"Наш общий пункт": страны НАТО не должны позволить РФ уничтожить Украину, — Дуда

Польский президент заявил, что в Херсонской области после подрыва ГЭС началась экологическая катастрофа и ее последствия тяжело оценить. В связи с этим РФ обязана ответить за совершенные преступления.

Страны НАТО не должны позволить Российской Федерации уничтожить Украину. Оккупанты должны будут ответить за все совершенные преступления, в том числе за уничтожение Каховской ГЭС. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает "Укринформ" 6 июня.

По его словам, после подрыва дамбы россиянами, в Херсонской области началась экологическая катастрофа, которая затронула сотни тысяч людей. Это очередная трагедия в Украине, последствия которой крайне тяжело оценить и виновата в этом Россия.

"Тем более важна наша общая позиция – стран НАТО и соседей Украины – поддерживать Украину и не позволить ее уничтожить. Те, кто является виновниками этих преступлений, должны понести ответственность в виде финансовых возмещений, которые Россия вынуждена будет выплатить Украине, а также последствия в виде уголовной ответственности для непосредственных исполнителей преступлений в Украине перед спецтрибуналом по поводу преступлений агрессии и других военных преступлений, которые россияне совершают в Украине", — говорится в сообщении.

Анджей Дуда также добавил, что перед саммитом НАТО страны "Бухарестской девятки" ожидают увеличения союзнических войск, а именно: превращение батальонных боевых групп в бригадные и чтобы они находились на восточном фланге НАТО на постоянной основе.

"Это наш общий пункт, который мы будем в очередной раз поднимать во время саммита НАТО", — подытожил президент Польши.

Напомним, утром 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.