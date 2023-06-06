В затопленной Новой Каховке слышали звуки стрельбы, – росСМИ (видео)

Российские пропагандисты показали одну из улиц — вдалеке раздавались звуки, похожие на автоматные очереди. Ситуация в городе тяжелая, пик разлива воды ожидают к утру 7 июня.

Во временно оккупированной Новой Каховке, которую затопило после подрыва Каховской ГЭС, вечером 6 июня раздавались звуки выстрелов. Об этом сообщили российские СМИ.

Пропагандисты показали кадры одной из затопленных улиц города. Вдалеке слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

Других подробностей о стрельбе в городе росСМИ не привели.

Тем временем, пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается к утру 7 июня, заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

После этого уровень воды стабилизируется, а через 4-5 дней вода начнет спадать, добавил специалист.

В Новой Каховке из-за затопления погибли животные в зоопарке "Казкова діброва". Там содержали обезьян, енотов, пони, нутрий сурков, черепахи и другие виды животных.

Напомним, что жители Кривого Рога начали скупать воду из-за подрыва Каховской ГЭС. В часть районов города вода поступает из Каховского водохранилища.

По предварительным подсчетам главы "Укргидроэнерго", для отстройки Каховской ГЭС понадобится до 1 миллиарда долларов.