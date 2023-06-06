ВСУ планировали вернуть контроль над Каховской ГЭС перед подрывом, — военный эксперт

По словам Томаса Тейнера, украинские военные готовили операцию с участием специальных сил, десантников и морской пехоты. После подрыва планы пришлось отложить.

Вооруженные силы Украины могли готовить операцию по возвращению Каховской ГЭС. Об этом в интервью BILD заявил итальянский военный эксперт Томас Тейнер 6 июня.

По его словам, в ближайшее время должна была состояться операция, подготовку к которой вели специальные силы, десантники, морская пехота и другие бойцы. Использовать в ходе возвращения Каховской ГЭС, как отмечает далее эксперт, должны были морской транспорт и вертолеты.

Это позволило бы ВСУ иметь гарантии на то, что российские оккупанты не взорвут плотину, чтобы смыть понтонные переправы, которые должны использоваться при контрнаступлении через Днепр.

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами значительно затруднит создание понтонных переправ, ведь все ушло под воду.

"Течение бушует, и все места, где можно поставить на якорь понтон, теперь под водой. В результате существующих понтонных блоков уже недостаточно для прокладки моста через реку. До тех пор этот фланг россиян защищен от украинской атаки", — говорится в сообщении.

Томас Тейнер также отметил, что задержка для Вооруженных сил Украины составляет от одной до двух недель. За это время они должны будут разведать новые причалы для понтонных мостов.

Информация не подтверждена Генштабом ВСУ поэтому не является официальной.

Напомним, 6 июня в Минобороны ответили, для чего РФ подорвала Каховскую ГЭС. По словам Анны Маляр, в ближайшее время ситуация может закончиться серьезной экологической и гуманитарной катастрофой. Оккупанты пытаются сместить вектор внимания со своих поражений.