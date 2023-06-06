"Обнулила остатки репутации": у Зеленского раскритиковали ООН за "День русского языка" (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, зачем Украина созывает Совбез ООН, а также раскритиковал реакцию этой структуры на подрыв Каховской ГЭС.

ООН своей неадекватной реакцией на экологическую катастрофу в Украине, которую устроили россияне, подорвав дамбу Новокаховской ГЭС, обнулила остатки своей репутации. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, реакция Организации объединенных наций, которая 6 июня отмечает "День русского языка в ООН", является неадекватной.

"Ну потому что настолько неадекватно реагировать на большую, масштабную катастрофу экологическую в Восточной Европе и демонстрировать, что вы не понимаете, что террорист в виде РФ это сделал сознательно… ну, это выглядит странно", — сказал Подоляк.

Он также отметил, что Украина цивилизованная страна, которая должна придерживаться определенных правил. Для нее важны все конвенции и международное право. Поэтому она хочет зафиксировать факт преступления со стороны РФ при помощи дипломатических инструментов. Совбез ООН будет созван, чтобы передать позицию Украины странам так называемого Глобального Юга.

Кроме того, по словам Подоляка, заседание Совбеза ООН должно помочь в будущем привести к необходимым ордерам на арест от МУС.

"И там будут все, кто отдавал приказы, и непосредственно Путин как человек, который начал преступление агрессии", — отметил Подоляк.

Также советник ОП отметил, что ни ООН, ни МАГАТЭ не выполняют своих функций. Зато у Украины будут аргументы, которые в будущем, возможно, позволят реформировать эти структуры.

Подоляк раскритиковал ООН (смотреть с 03:20)

Напомним, что ООН поздравила с "Днем русского языка" после подрыва Каховской ГЭС. Пресс-служба Организации поздравила с "праздником" и призвала читать новости на русском языке. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в ответ назвал ООН "безнадежно больной".

Кроме того, сообщалось, что Украина уже ответила на неуместное поздравление ООН. В организации до сих пор не отреагировали на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. На "поздравительной" фотографии использована иллюстрация зала Генассамблеи ООН, который якобы затопила вода.

Отметим, что Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС. Министерство иностранных дел Украины призывает страны "Большой Семерки" и Европейского союза рассмотреть возможность введения новых дальновидных санкций против России из-за очередного масштабного теракта.