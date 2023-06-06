Подрыв Каховской ГЭС: в сети появился спутниковый снимок последствий разрушений (фото)
На спутниковом снимке можно рассмотреть разрушительные последствия затопления близлежащих районов.
В сети появилось изображение со спутника, на котором видны последствия разрушений дамбы на Каховской Гидроэлектростанции в результате подрыва ее российскими оккупантами.
Обновленная карта с изображением подорванной дамбы на Каховской ГЭС с высоты была опубликована вечером 6 июня на аналитическом канале DeepStateUA.
На снимке можно увидеть, как расширяется затопление близлежащих территорий и как быстро распространилась вода.
Подрыв Каховской ГЭС ВС РФ 6 июня
6 июня около 06:00 утра стало известно, что российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов. В Херссонской ОВА сообщили, что через пять часов вода достигнет критического уровеня.
6 июня Оперативное командование "Юг" официально сообщило о подрыве Каховской ГЭС. Скорость и объем воды прессслужба не указала.
Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявлял о том, что в результате падения уровня воды в Каховском водохранилище без доступа к питьевой воде могут остаться более 1 млн украинцев.
В "Укргидроэнерго" сообщили, что для того, чтобы заново отстроить Каховскую ГЭС в Херсонской области придется потратить сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов.