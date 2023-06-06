"На этом точка": Украина не собирается захватывать российские территории, — Зеленский

Президент подчеркнул: бойцы РДК и ЛСР к нему не обращались за помощью, потому что Украина не использует оружие на территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о событиях в Белгородской области с российскими добровольцами. Убежден, что Киеву не нужны чужие территории. Об этом он рассказал во время общения с журналистами 6 июня.

По словам Зеленского, Украина не начинала войну с Российской Федерацией, поэтому не собирается бороться с оккупантами на их территории. Бойцы ВСУ продолжат освобождать свои земли до состояния международно признанных границ 1991 года.

"Украина не воюет на территории РФ. Украина воюет исключительно на своей независимой территории и деоккупирует исключительно свои земли. На этом точка. Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно, мы не собираемся ничего ни у кого забирать, но и не готовы отдавать свое, потому и воюем. А если бы были готовы отдавать свое, то не воевали", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина является цивилизованным государством и будущим членом НАТО, то есть захватывать чужие государства явно не собирается, ведь это влияет на отношение к нам.

"Если мы хотим быть в ЕС и НАТО, то должны вести себя соответственно", — продолжил глава государства.

Бойцы РДК и ЛСР к нему не обращались за помощью, потому что Украина не использует оружие на территории России.

Напомним, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о дальнейших действиях ВСУ на фронте. Глава государства провел новое заседание Ставки, где детально обсудил с военным командованием будущее контрнаступление украинских защитников.