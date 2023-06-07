Германия отправит в Украину десятки БМП Marder и боеприпасы к Gepard, – СМИ

В запасах компании Rheinmetall еще 60 БМП Marder, нуждающихся в проведении модернизации. До конца июля Вооруженным силам Украины может быть предоставлена первая партия из 10 тыс. боеприпасов калибра 35 мм.

Украинские войска получат от Германии боевые машины пехоты Marder и партию боеприпасов калибра 35 мм к зенитной установке Gepard. Об этом сообщило издание RND.

Компания Rheinmetall уже работает над заказом на 20 боевых машин пехоты Marder от немецкого правительства. Транспортные средства планируют отправить на территорию нашего государства до конца июля.

Именно к этому периоду, как планируется, будет отгружена первая партия из 10 тыс. боеприпасов калибра 35 мм. Всего у Rheinmetall есть контракт на поставку 300 тысяч патронов.

В сообщении говорится, что в запасах компании еще 60 БМП Marder, нуждающихся в проведении модернизации. Marder использовалась Бундесвером с начала 1970-х годов, поэтому в преддверии эксплуатации технику тщательно проверяют. Его равномерно заменит преемник Puma. Для использования на фронте Rheinmetall модернизирует и танки старых образцов.

Вооруженные силы Украины также могут получить бронетранспортеры TPz 1 Fuchs по промышленным запасам немецкого предприятия Rheinmetall. Бронетранспортеры пройдут соответствующую модернизацию на территории Украины на совместном предприятии, которое Rheinmetall сейчас создает с украинским государственным концерном "Укроборонпром".

Напомним, 9 мая в Rheinmetall заявили о готовности производить до 400 единиц танков в год. Гендиректор корпорации Армин Паппергер считает, что Украина способна самостоятельно защищаться, если будет иметь большие возможности по созданию техники. Немецкий оружейный концерн пытается подписать ряд договоров о создании совместных предприятий с украинскими компаниями.

Также в феврале гендиректор Rheinmetall заявил, что Украина получила первые системы ПВО Skyranger и Skynex. По словам Армина Паппергера, эти системы, способные сбивать российские БПЛА и крылатые ракеты, уже доставлены в Украину, но их количество не сообщается.