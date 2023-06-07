"Кадыровцы" заменили "Шторм Z": аналитики оценили ситуацию на линии фронта на Донбассе (карта)

Силы обороны Украины могли продвинуться в районе Невельского, а близ Марьинки чеченские подразделения пытались прорвать линию обороны ВСУ.

На участке фронта Донецк-Авдеевка войска России решили реализовать наступательные действия ограниченного характера, а чеченские силы заменили бойцов "Шторма Z" в районе Марьинки. Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

В этой зоне боевых действий россияне нанесли авиаракенный удар. Произошедшая 6 июня попытка прорыва не дала никаких результатов.

Валерий Шершень, спикер Таврического войска обороны Украины, рассказал, что чеченские подразделения силы заменили штурмовые элементы "Шторма Z". Ответная передислокация зафиксирована в районе Марьинки. Это произошло примерно неделю назад. С тех пор "кадыровцы" потеряли первоначальный энтузиазм по поводу наступательных действий после столкновения с сильным украинским сопротивлением в этом районе.

Представитель украинской армии отметил, что представители чеченских группировок из структуры Российской национальной гвардии (Росгвардии) атакуют фланг в районе Марьинки. Регулярные подразделения атакуют другой фланг. Украинские силы, как утверждали российские военные обозреватели, пытались оценить ситуацию по расположению российских позиций у Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) и продвинулись в районе Невельского.

Фото: ISW

Ситуация на линии фронта в районе Бахмута

Аналитики Института изучения войны считают, что украинские войска вытеснили российские войска с некоторых позиций вблизи Бахмута. На юго-западной окраине города в Донецкой области идут упорные бои.

По информации российской стороны, украинские войска атаковали в районе населенных пунктов Берховка и Клищиевка. В Минобороны РФ заявили, что эти атаки были отбиты, но военныекоры РФ сообщили, что на территории Берховки шли бои.

Американские аналитики также указали на то, что российские источники заявили о продвижении украинских сил из Орехово-Василовки, что в 11 километрах северо-западнее Бахмута. Речь также шла о вытеснении войск РФ под Клищиевкой.

Напомним, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал количество "вагнеровцев", ликвидированных в Бахмуте. Украинским войскам удалось уничтожить 21 тысячу русских наемников.