Перестрелки между своими и горы трупов: пленный "вагнеровец" рассказал о ПВК (фото)

По словам Дмитрия Пивкина, настоящий хаос царствует в рядах наемников Евгения Пригожина, периодически устраивающих перестрелки между собой. Пленный утверждает, что если какие-то "вагнеровцы" первыми заходили в село и занимали дома – огонь открывался по тем, кого подвезли позже.

В плен к украинским защитникам попал 27-летний боец ЧВК "Вагнер", ранее судимый в РФ за убийство и продажу наркотиков Дмитрий Пивкин. Он рассказал, какая ситуация в ЧВК "Вагнера" и какое отношение к зэкам. Об этом пишет 24 канал.

По словам Пивкина, в начале 2017 года он якобы сразился с мужем, который впоследствии умер, из-за чего оказался за убийство за решеткой на 9 лет. Добавилась еще статья по торговле наркотиками. Отсидел Пивкин 6 лет, а затем в 2022 году завербовался в ЧВК "Вагнер" в одной из российских колоний и попал в Украину.

Дмитрий Пивкин стал командиром взвода, а уже весной 2023 его Силы обороны Украины взяли в плен.

"Я не думал, что все, кто едет, они все должны быть брошены на верную смерть. Я не думал, что все так будет. Я думал, что хоть какое-то командование происходит, хоть какая-то тактика. Нет, ничего абсолютно", – рассказывает он.

По словам "вагнеровца", по дороге к позициям он видел много 200-х россиян, лежавших прямо на снегу, и сначала подумал, что это лежат замаскированные военные, но лишь подойдя ближе осознал, что это все ликвидированные россияне.

Пленный "вагнеровец" Дмитрий Пивкин раскрыл правду о ПВК Пригожина

Также он рассказывает, что в ППК "Вагнер" царил настоящий хаос — в темноте "вагнеровцы" перестреливались между собой. Да, говорит Пивкин, если какие-то "вагнеровцы" первыми заходили в какой-то населенный пункт и занимали дома, то открывали огонь по тем, кого подвезли позже. О масштабах таких действий никто никому не докладывал.

Пивкин признается, что за неповиновение "вагнеровцы" расстреливали своих и пожаловался, что зэков в России не просто так отправляют воевать, а таким образом пытаются "очиститься" от преступников внутри страны, а воевавшие будто сделают что-то полезное.

Сам пленный после того, как выживший в войне против Украины считает, что "самым благородным решением для ВС РФ стало бы, если бы солдаты развернулись и пошли наводить порядок внутри России".

Напомним, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что РФ может потерять контроль над захваченными территориями Украины и попросил 200 тысяч солдат, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

Ранее сообщалось, что в районе Бахмута "вагнеровцы" заметили, что группы военных Минобороны РФ пройдут дороги в тылу. При попытке разминирования фугасов и противотанковых мин наемников обстреляли российские военные.