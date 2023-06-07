128 бригада ВСУ получила на вооружение волонтерскую машину на базе Т-62 (фото)

Инженеры установили усиленную башню БМП-2 на шасси танка Т-62. Такая техника является новым элементом на поле боя.

Волонтеры фонда Сергея Притулы передали в 128 горно-штурмовую бригаду переделанный танк Т-62 на БМПТ или БМПВ. Об этом сообщает волонтер Роман Синицын (Балан) в твиттере.

По словам волонтера, БМПТ или "легкий танк" на базе Т-62 передали в 128 горно-штурмовую бригаду ВСУ. Он также добавил, что фонд работает над другими трофейными танками. Отдельно Синицын отметил, что бронирование башни на новой машине усилили, чтобы от срабатывания динамической защиты не получил повреждений экипаж внутри. Боевой модуль взяли от БМП-2.

Башню БМП-2 усилили, чтобы установить динамическую защиту Фото: Роман Синицын

БМПВ – это боевая машина пехоты, буква "В" означает "тяжелая", потому что построена на базе танка. В Украине уже создавали подобные проекты на базе Т-64, в частности, БМПВ-64.

БМПВ-64

БМПТ в свою очередь означает боевую машину поддержки танков. В издании Forbes ранее писали, что создание машин на базе танков может стать еще одним связующим элементом на поле битвы. БМПТ является чем-то средним между прикрывающей танки пехотой и танками, которые прикрывает пехоту и первыми вступают в бой.

Изнутри БМПТ на базе Т-62 Фото: Роман Синицын Изнутри БМПТ на базе Т-62 Фото: Роман Синицын

Напомним, 6 июня в Минобороны Чехии заявили о начале модернизации украинских танков Т-64, которая начнется уже в скором времени.