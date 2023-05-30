Делают БМПТ: как в Украине используются трофейные танки Т-62 (фото)

Украинские военные затрофеили десятки старых Т-62. Однако на них ставят башню БМП-2, чтобы сделать новый класс машин, которые могут оказаться эффективными в поле боя.

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Когда в армии РФ начали заканчиваться современные танки, они начали перебрасывать в Украину устаревшие Т-62. Сначала их использовали в основном на юге. Украинская армия начала захватывать старые танки, но кроме этого нашла для них применение. Об этом сообщает Forbes.

Устаревшие танки со 115-мм пушкой и старой оптикой не смогли приостановить украинское наступление прошлым летом. Однако ВСУ нашли вариант, как их более эффективно использовать. Из части Т-62 производились бронированные ремонтно-эвакуационные машины, а с другой — новые машины поддержки под названием "БМПТ-62".

С танка сняли башню для того, чтобы на корпус установить башню из БМП-2. Пушка будет иметь калибр 30 мм, однако вместе со 100-мм броней может быть эффективной, потому что БМП-2 имеет незначительное бронирование. БМПТ-62 имеет меньше места внутри, но даст защиту пехоте.

БМПТ "Терминатор" ВС РФ

Также в издании отмечают, что у РФ есть БМПТ "Терминатор" на базе Т-72, иногда заметный на фронте. Однако станет ли украинская разработка лучше будет зависеть от применения машины. По мнению автора, лучшим вариантом для БМПТ станет применение вместе с традиционными БМП и танками. БМП будут защищать пехоту, защищающую танки, а танки защищают пехоту. БМПТ могут стать еще одним звеном в цепочке взаимоподдержки.

Напомним, 9 февраля в ВСУ показали уничтожение российского БМПТ "Терминатор". Армия РФ имеет около 20 таких машин.

26 апреля бойцы ВСУ показали трофейный российский танк Т-62, захваченный на одном из направлений.