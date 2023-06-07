Продвинулись до километра: Силы обороны в районе Бахмута перешли в наступление, — Маляр

Противник пытается стягивать на этом направлении резервы, сообщила замминистра обороны. Причем наемники из ЧВК "Вагнер" отошли в тыл, а на передовой находятся солдаты российской регулярной армии.

Подразделения Сил обороны на Бахмутском направлении перешли от обороны в наступление. В результате действий украинских бойцов на разных участках фронта ВСУ продвинулись от 200 до 1100 метров. Об этом 7 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты", — написала Маляр в Telegram.

Что касается наемников из ЧВК "Вагнер", то какое-то количество осталось в тыловых подразделениях, поэтому на передовой боевые действия ведут солдаты регулярной армии РФ.

"Вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сейчас боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды", — сообщила замминистра.

Маляр пояснила, что удерживать оборонительные позиции в течение долгого времени, а потом наступать, удается благодаря заранее подготовленным укреплениям. По ее словам, вся прилегающая местность представляет собой укрепрайон, который был создан заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций.

"Строили капитально", — подчеркнула Маляр.

Напомним майор Вооруженных сил Украины, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин 7 июня сообщил, что командование ВС РФ стягивает на Бахмутское направление штурмовые отряды. Вражеские военачальники надеются, что штурмовики смогут восстановить позиции, из которых их выбили бойцы ВСУ.

Пресс-служба батальона батальона "Айдар" 7 июня сообщила, что бойцы 24-го отдельного штурмового батальона совместно с другими подразделениями Сил обороны успешно атаковали на участке фронта "Бахмут — Ивановское". Противник при этом потерял подразделения 4-й ОМСБр и 374-й ОСБ возле села Ивановское.