Три Национальных парка подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС, – Генпрокуратура (видео)

Животные, которые занесены в "Красную книгу", были уничтожены в Херсонской области из-за преступления российских оккупантов, создавших наибольшую техногенную катастрофу последних десятилетий.

Минимум три Национальных парка были подтоплены в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Советник генпрокурора Украины Максим Попов в эфире телемарафона сообщил подробности.

Он назвал уничтожение стратегического объекта оккупантами настоящей техногенной катастрофой. Это спровоцировало затопление значительных территорий Херсонщины и разрушение гражданской инфраструктуры. Десятки тысяч людей пришлось эвакуировать, погибло большое количество животных, тысячи украинцев потеряли жилье.

Максим Попов рассказал, как минимум три Национальных парка, были подтоплены. Это касается национальных природных парков "Нижнеднепровский", "Каменная Сечь" и "Белобережье Святослава".

Он отметил, что пострадавшая территория может быть больше. У представителей ведомства нет доступа к части земель, но есть предположение, что часть ряда видов флоры и фауны была уничтожена.

"В том числе и тех, которые занесены в "Красную книгу", были уничтожены на этих территориях", – заявил Максим Попов.

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Подрыв Каховской ГЭС: хронология событий

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили информацию об уничтожении россиянами плотины Каховской ГЭС утром 6 июня.

В 6:44 глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что спустя пять часов уровень воды будет критическим, поэтому людям нужно покинуть определенные локации. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов.

Около 9 утра появились первые сообщения о том, что города и села в Херсонской области начало подтапливать. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а по соображениям безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 6 июня в Минобороны показали последствия подрыва Каховской ГЭС. Руководитель ведомства подчеркнул, что подрыв гидроэлектростанции является преступлением против человечности и виновные в нем должны предстать перед Международным уголовным судом.