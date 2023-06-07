"Украина взорвала Каховскую ГЭС", — уволенный ведущий Fox News Такер Карлсон (видео)

Известный прокремлевскими заявлениями американский телеведущий заявил, что разрушение дамбы, возможно, наносит вред Украине, но еще больше — России. По этой причине, утверждает Карлсон, украинское правительство и решило ее разрушить.

Американский ведущий Такер Карлсон, с которым недавно прекратило сотрудничество консервативное издание Fox News, выложил первый эпизод своего видеоблога. В нем он заявил, что Украина подорвала Каховскую ГЭС, так как это не было в интересах РФ, видео опубликовано в Twitter.

"Привет! Это Такер Карлсон. Похоже, что сегодня утром кто-то подорвал Каховскую дамбу в южной Украине. Несущиеся потоки воды затопили целые села и разрушили гидроэлектростанцию и сегодня уже поставили под угрозу крупнейший ядерный реактор в Европе", — начал Карлсон.

По его словам, если это было преднамеренным действием, притом, что не было сделано в соответствии с какой-то военной тактикой, значит это теракт.

"Вопрос в том, кто это сделал? Видите ли, Каховская дамба была, по сути, российской. Ее построило российское правительство, она сейчас подконтрольна РФ, из Каховского водохранилища вода идет в Крым, который последние 250 лет был домом для российского черноморского флота", — заявил он.

Разрушение дамбы, возможно, наносит вред Украине, но еще больше — России. Возможно, именно по этой причине украинское правительство и решило ее разрушить.

Такер Карлсон — о том, кто взорвал Каховскую ГЭС

Он также сказал, что в декабре прошлого года The Washington Post цитировало украинского генерала, который якобы утверждал, что его подопечные нанесли удар ракетами американского производства по шлюзу дамбы в качестве теста.

"По мере появления фактов происшествие с дамбой уже и не такая загадка, что могло с ней произойти. Каждый честный человек мог бы прийти к заключению о том, что украинцы, вероятно, ее и взорвали, как и предположил бы, что они взорвали также "Северные потоки", — заявил Карлсон.

Напомним, что 24 апреля критик Белого дома Такер Карлсон уволился с телеканала Fox News.

Также сообщалось, что 10 мая Карлсон угрожал каналу через адвокатов.