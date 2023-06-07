Украинские специалисты будут строить патрульные катера для ГПСУ во Франции (фото)

Обретенный опыт позволит корабелам проводить техническое обслуживание в Украине, без необходимости отправлять катера за границу. Всего ГПСУ получат 20 FBP98.

Украинская частная компания "Нибулон" отправила во Францию специалистов по достройке патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба предприятия.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у французской компании OCEA было заказано 20 катеров. Контракт предусматривал, что 5 FPB98MKI будут изготовлены на николаевском предприятии "Нибулон". Однако стороны были вынуждены искать альтернативу.

Решением стало привлечение украинских корабелов в строительство кораблей. В начале июня предприятие направило 23 специалиста, среди которых механики, трубомонтажники, сварщики и другие специалисты. Они будут вовлечены в строительство катеров с нуля от сборки палубы.

Корабельная OCEA Фото: СП "Нибулон"

Опыт, который получат специалисты, позволит позволить техобслуживание французских катеров в Украине. Это позволит сэкономить деньги при обслуживании кораблей. Отмечается, что в среднем около 70% расходов владения флотом идут именно на обслуживание.

"Украинские судостроители могут строить флот где угодно, в любой точке мира. У нас есть все необходимые знания, навыки и воодушевление, чтобы выполнить задачи государства", — заявил Богдан Музыка, директор завода.

Общая стоимость контракта составляет 136,5 млн. евро. ГНСУ должны получить 20 патрульных катеров. Первые три уже спустили на воду. Корабли, которые будут строить с привлечением украинцев, должны быть произведены до октября 2024 года.

Напомним, 6 июня грузовое судно с катерами FPB 98 для пограничников прошло через Босфорский пролив.

26 января СМИ писали, что США завершают изготовление первого катера Mark VI для Украины. Украинская армия должна получить до 16 единиц.