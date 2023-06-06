Грузовое судно с катерами FPB 98 для украинских пограничников прошло через Босфор (видео)

Патрульные катера данного типа могут участвовать в операциях по наблюдению, контролю контрабанды и нелегальной иммиграции, контролю над судами, а также проводить поисковые и спасательные операции.

Related video

Грузовое судно "Gaja" с двумя патрульными катерами FPB 98 MKI французской постройки для пограничной службы Украины прошло 23 мая через Стамбульский пролив в сторону Черного моря по пути в Констанцу. Об этом в Twitter написал турецкий наблюдатель Йерук Ишик, опубликовав видео прохода судна.

"Грузовое судно Gaja компании Faroohari прошло через Босфор в направлении Черного моря по пути из Сен-Назера в Констанцу, перевозя два 32-метровых патрульных катера FPB 98 постройки Les Sables-d'Olonne с алюминиевыми корпусами для Государственной пограничной службы Украины", — написал Ишик.

По его словам два катера, перевозимые на грузовом судне, имеют вымпельные номера BG 202 и BG 203.

В связи с этим обозреватели британского Королевского флота Naval News сообщили, что дальнейшие намерения по поставке новых патрульных катеров в Украину в настоящее время еще не известны. Между тем предполагается, что грузовое судно следует в румынский порт в связи с военными условиями в регионе.

Что известно о катере FPB 98 MKI

Патрульные катера типа FPB 98 были разработанные компанией OCEA для выполнения миссий по обеспечению безопасности мореплавания продолжительностью от одной до двух недель.

Эти самодостаточные суда благодаря сочетанию высокой скорости и выносливости, высокому уровню оснащения и комфорта позволяют осуществлять мониторинг большой зоны проводимых операций, а именно:

проводить территориальные и глубоководные операции по наблюдению;

осуществлять контроль контрабанды и нелегальной иммиграции;

осуществлять контроль судов в море;

проводить поисковые и спасательные операции;

защищать природные ресурсы;

проводить операции по защите суверенитета.

Патрульное судно FPB 98 имеет длину в 32 метра, экипаж состоит из 13 моряков. Катер развивает максимальную скорость 30 узлов (55 км в час).

В настоящее время FPB 98 состоит на вооружении береговой охраны Суринама, а также военно-морских сил Алжира, Бенина и Нигерии.

Каждое судно оснащено современной оптико-электронной системой наблюдения и RHIB для разведывательных групп пограничников.

Основные характеристики FPB MKI:

длина габаритная: 31,80 метра;

ширина габаритная: 6,30 метра;

осадка: 1,15 метра;

корпус: алюминий;

двигатель: 2x1,342 кВт;

экипаж: 13 моряков (+ 6 пассажиров);

максимальная скорость (с полной загрузкой): 30 узлов;

дальность плавания: 1200 морских миль при скорости в 12 узлов.

Ранее мы писали об украинском малом бронированном артиллерийском катере "Буча" проекта "Гюрза-М". Фокус собрал материал о том как создавался катер, поступил на вооружение ВСУ и как на практике украинские военные могут его применить в контексте контрнаступления.