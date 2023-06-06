Вантажне судно з катерами FPB 98 для українських прикордонників пройшло через Босфор (відео)

Патрульні катери даного типу можуть брати участь в операціях зі спостереження, контролю контрабанди та нелегальної імміграції, контролю над судами, а також проводити пошукові та рятувальні операції.

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Вантажне судно "Gaja" з двома патрульними катерами FPB 98 MKI французького виробництва для прикордонної служби України пройшло 23 травня через Стамбульську протоку в бік Чорного моря на шляху до Констанци. Про це на Twitter написав турецький спостерігач Йерук Ішик, опублікувавши відео проходу судна.

"Вантажне судно Gaja компанії Faroohari пройшло через Босфор у напрямку Чорного моря шляхом з Сен-Назера до Констанци, перевозячи два 32-метрові патрульні катери FPB 98 будівлі Les Sables-d'Olonne з алюмінієвими корпусами для Державної прикордонної служби України", — написав Ішик.

За його словами, два катери, що перевозяться на вантажному судні, мають вимпельні номери BG 202 і BG 203.

У зв'язку з цим оглядачі британського Королівського флоту Naval News повідомили, що подальші наміри щодо постачання нових патрульних катерів в Україну наразі ще не відомі. Тим часом передбачається, що вантажне судно йде до румунського порту у зв'язку з військовими умовами в регіоні.

Що відомо про катер FPB 98 MKI

Патрульні катери типу FPB 98 були розроблені компанією OCEA для виконання місій забезпечення безпеки мореплавання тривалістю від одного до двох тижнів.

Ці самодостатні судна завдяки поєднанню високої швидкості та витривалості, високому рівню оснащення та комфорту дозволяють здійснювати моніторинг великої зони операцій, що проводяться, а саме:

проводити територіальні та глибоководні операції зі спостереження;

здійснювати контроль контрабанди та нелегальної імміграції;

здійснювати контроль судів у морі;

проводити пошукові та рятувальні операції;

захищати природні ресурси;

проводити операції із захисту суверенітету.

Патрульне судно FPB 98 має довжину 32 метри, екіпаж складається з 13 моряків. Катер розвиває максимальну швидкість 30 вузлів (55 км на годину).

В даний час FPB 98 перебуває на озброєнні берегової охорони Суринаму, а також військово-морських сил Алжиру, Беніну та Нігерії.

Кожне судно має сучасну оптико-електронну систему спостереження та RHIB для розвідувальних груп прикордонників.

Основні характеристики FPB MKI:

габаритна довжина: 31,80 метра;

габаритна ширина: 6,30 метра;

осадка: 1,15 метри;

корпус: алюміній;

двигун: 2x1,342 кВт;

екіпаж: 13 моряків (+ 6 пасажирів);

максимальна швидкість (з повним завантаженням): 30 вузлів;

дальність плавання: 1200 морських миль при швидкості 12 вузлів.

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