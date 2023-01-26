В США завершают изготовление первого катера Mark VI для Украины

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Штаты заявили о передаче Украине 16 патрульных катеров.

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В США попал на видео корпус катера Mark VI. Их изготавливают для нужд Украины. Об этом сообщает Naval News.

24 января порт Тахомы опубликовал видео передачи первого готового корпуса катера на объект производителя SAFE Boats. Это один из восьми катеров, которые США передадут Украине в первой партии. Анонсировали передачу суден еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Всего украинская армия получит 16 Mark VI.

Стоимость контракта составляла 600 млн долларов. Их стоимость оплатит США по программе Foreign Military Sale. При этом в публикации порта указывают, что доставку осуществили "ранее в этом месяце".

В январе 2021 года США выделили первые 19 млн долларов для начала производства патрульных катеров. В издании при этом отмечают, что на вооружении американской армии находится 16 Mark VI, но их эксплуатация приостановлена.

Основные характеристики патрульных катеров Mark VI

водоизмещение — 72 тонны

длина — 25,8 метров

осадка — 2,5 метров

скорость — 45 узлов (83 км/ч)

экипаж — 10 человек

вооружение — 2 25-мм автоматические пушки Mk 38 Mod. 2, украинские катера получат 30-мм пушки Bushmaster II

4 января 2022 года в США показали ход строительства катеров для украинских ВМС. Первый катер должен был поступить на вооружение ВСУ еще весной.

Строительство первых двух катеров стартовало в начале 2021 года, еще 6 Минобороны США профинансировало в октябре.