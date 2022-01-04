В США показали ход строительства катеров для украинских ВМС (фото)

Патрульные катера Mark VI начнут поступать на вооружение флота уже в этом году. Судя по фото, на корабли уже ставят дополнительное оборудование.

Американская компания SAFE Boats International показала ход строительства катеров Mark VI для ВМС Украины. Об этом сообщает Милитарный.

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30 декабря Департамент обороны США объявил о выполнении опциона к ранее подписанному контракту в сентябре 2021 года о строительстве 6 патрульных катеров типа Mk VI. Заказ продолжает выполнять SAFE Boats International.

Количество катеров, которые США заказали для Украины, составляет 10 единиц. Компания-производитель показала пару фотографий с прогрессом строительства патрульных катеров. На данный момент у SAFE Boats катера для украинского флота — единственный заказ, поэтому все кадры показывают готовность суден именно для ВМС Украины.

Судя по фотографиям, степень готовности катеров достаточно высока. Видно, что на корпуса устанавливают дополнительное оборудование. Как пишут на портале, в качестве боевых модулей катера получат MSI Seahawk A2. Но на данный момент они не еще не установлены.

[ + – ] MSI Seahawk A2

[ + – ] Готовый патрульный катер Mark Vi

Mark VI — это скоростной катер, с максимальной скоростью до 45 узлов (83 км/ч). Экипаж состоит из 10 человек с возможностью принятия на борт до 8 пассажиров. Каждый экипаж состоит из двух команд со своими командирами, офицерами патруля, боцмана, стрелка, механика и штурмана.

[ + – ] Интерьер патрульного катера

Напомним, первые патрульные катера Украина начнет получать уже в этом году. Ранее озвучивалось, что всего ВМС Украины получат 12 таких суден. Строительство первых двух катеров стартовало в начале 2021 года, еще 6 Минобороны США профинансировало в октябре.