Украина в следующем году начнет получать патрульные катера Mark VI из США

Судна могут оснастить небольшими противоминными комплексами для обеспечения основных действий флота. Всего ВМСУ получат 12 таких катеров.

В 2022 году Украина начнет получать первые патрульные катера Mark VI, которые закупает Украина у США. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам Неижпапы, союзники в лице США и Великобритании помогают усиливать украинский флот. В частности, в следующем году начнется поставка скоростных патрульных катеров Mark VI. Всего Украина получит 12 таких суден.

Mark VI предназначен для быстрого реагирования на изменение обстановки.

"Они быстры, маневренны, незаметны, многофункциональны, имеют мощные навигационные системы. То есть универсальная платформа, которая может быстро доставить небольшой резерв в ту или иную точку", — рассказал Неижпапа.

Оснастить катера могут противоминными комплексами для обеспечения основных действий флота.

Характеристики катера Mk VI:

Полное водоизмещение – 72 тонны

Длина – 25,8 м

Ширина – 6,2 м

Осадка – 1,2 м

Экипаж корабля – 10-11 человек с возможностью расширения до 18

Максимальная скорость – 45 узлов (83 км\ч)

Стандартное вооружение – две 25-мм управляемых установок Mk 38 Mod 2, и шесть пулеметов.

Напомним, 18 июля 2020 стало известно, что США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI. Также 6 планируется передать бесплатно в рамках помощи США. Строительство первых двух катеров стартовало в начале 2021 года, еще 6 Минобороны США профинансировало в октябре.