Україна наступного року почне отримувати патрульні катери Mark VI зі США

Судна можуть оснастити невеликими протимінними комплексами задля забезпечення основних дій флоту. Загалом ВМСУ отримають 12 таких катерів.

У 2022 році Україна почне отримувати перші патрульні катери Mark VI, які закуповує Україна в США. Про це розповів головнокомандувач Військово-морських сил контр-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяІнформ.

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За словами Неїжпапи, союзники в особі США та Великої Британії допомагають посилювати український флот. Зокрема, наступного року розпочнеться постачання швидкісних патрульних катерів Mark VI. Загалом Україна отримає 12 таких суден.

Mark VI призначено для швидкого реагування на зміну обстановки.

"Вони швидкі, маневрені, непомітні, багатофункціональні, мають потужні навігаційні системи. Тобто універсальна платформа, яка може швидко доставити невеликий резерв до тієї чи іншої точки", — розповів Неїжпапа.

Оснастити катери можуть протимінними комплексами для забезпечення основних дій флоту.

Характеристики катера Mk VI:

повна водотоннажність — 72 тонни;

довжина — 25,8 м;

ширина — 6,2 м;

осадження — 1,2 м;

екіпаж корабля — 10-11 осіб із можливістю розширення до 18;

максимальна швидкість — 45 вузлів (83 км/год);

стандартне озброєння — дві 25-мм керованих установок Mk 38 Mod 2, та шість кулеметів.

Нагадаємо, 18 липня 2020 року стало відомо, що США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI. Також 6 планується передати безкоштовно у межах допомоги США. Будівництво перших двох катерів стартувало на початку 2021 року, ще 6 Міноборони США профінансувало у жовтні.