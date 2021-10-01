США профінансували будівництво ще 6 швидкісних катерів Mark VI для ВМС України (фото)

Усього Україна планує закупити 16 патрульних катерів, шість із них за рахунок військової допомоги США, а решту — за гроші оборонного бюджету.

Пентагон США опублікував пресреліз, у якому зазначено фінансування 6 патрульних катерів Mark VI для Військово-морських сил України.

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Вказується, що будівництвом катерів займеться компанія SAFE Boats International, яка вже будує перші два катери. За шість суден компанія отримає 84,2 млн доларів. За цю суму верф:

побудує й оснастить катери

навчить екіпажі експлуатувати судна

Вказується, що фінансують будівництво Mark VI із американського бюджету в межах двох програм — будівництво потенціалу партнерів (BPC) і зовнішнє військове фінансування (FMF).

Завершити будівництво всі шість катерів повинні до березня 2025 року, а якщо будуть додаткові роботи, то до березня 2026 року.

Характеристики катера Mk VI:

Повна водотоннажність — 72 тонни

Довжина — 25,8 м

Ширина — 6,2 м

Осадка — 1,2 м

Екіпаж корабля — 10-11 осіб із можливістю розширення до 18

Максимальна швидкість — 45 вузлів (83 км\год)

Стандартне озброєння — дві 25-мм керовані установки Mk 38 Mod 2 та шість кулеметів.

Нагадаємо, виробництво перших двох патрульних катерів було замовлено в січні 2021 року. Заявлялося, що всього Україна планує закупити 16 катерів Mark VI. Перші 6 за рахунок військової допомоги США, а решту за держбюджет.