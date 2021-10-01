США профінансували будівництво ще 6 швидкісних катерів Mark VI для ВМС України (фото)
Усього Україна планує закупити 16 патрульних катерів, шість із них за рахунок військової допомоги США, а решту — за гроші оборонного бюджету.
Пентагон США опублікував пресреліз, у якому зазначено фінансування 6 патрульних катерів Mark VI для Військово-морських сил України.
Вказується, що будівництвом катерів займеться компанія SAFE Boats International, яка вже будує перші два катери. За шість суден компанія отримає 84,2 млн доларів. За цю суму верф:
- побудує й оснастить катери
- навчить екіпажі експлуатувати судна
Вказується, що фінансують будівництво Mark VI із американського бюджету в межах двох програм — будівництво потенціалу партнерів (BPC) і зовнішнє військове фінансування (FMF).
Завершити будівництво всі шість катерів повинні до березня 2025 року, а якщо будуть додаткові роботи, то до березня 2026 року.
Характеристики катера Mk VI:
- Повна водотоннажність — 72 тонни
- Довжина — 25,8 м
- Ширина — 6,2 м
- Осадка — 1,2 м
- Екіпаж корабля — 10-11 осіб із можливістю розширення до 18
- Максимальна швидкість — 45 вузлів (83 км\год)
- Стандартне озброєння — дві 25-мм керовані установки Mk 38 Mod 2 та шість кулеметів.
Нагадаємо, виробництво перших двох патрульних катерів було замовлено в січні 2021 року. Заявлялося, що всього Україна планує закупити 16 катерів Mark VI. Перші 6 за рахунок військової допомоги США, а решту за держбюджет.