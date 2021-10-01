США профинансировали строительство еще 6 скоростных катеров Mark VI для ВМС Украины (фото)
Всего Украина планирует закупить 16 патрульных катеров, шесть из них в счет военной помощи США, а остальные — за деньги оборонного бюджета.
Пентагон США опубликовал пресс-релиз, в котором указано финансирование 6 патрульных катеров Mark VI для Военно-морских сил Украины.
Указывается, что строительством катеров займется компания SAFE Boats International, которая уже строит первые два катера. За шесть суден компания получит 84,2 млн долларов. За эту сумму верфь:
- построит и оснастит катера
- обучит экипажи эксплуатировать судна
Указывается, что финансируют постройку Mark VI из американского бюджета в рамках двух программ — строительство потенциала партнеров (BPC) и внешнее военное финансирование (FMF).
Завершить строительство все шесть катеров должны к марту 2025 года, а если будут дополнительные работы, то к марту 2026 года.
Характеристики катера Mk VI:
- Полное водоизмещение – 72 тонны
- Длина – 25,8 м
- Ширина – 6,2 м
- Осадка – 1,2 м
- Экипаж корабля – 10-11 человек с возможностью расширения до 18
- Максимальная скорость – 45 узлов (83 км\ч)
- Стандартное вооружение – два 25-мм управляемых установок Mk 38 Mod 2, и шесть пулеметов.
Напомним, производство первых двух патрульных катеров было заказано в январе 2021 года. Заявлялось, что всего Украина планирует закупить 16 катеров Mark VI. Первые 6 за счет военной помощи США, а остальные за госбюджет.