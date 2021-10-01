США профинансировали строительство еще 6 скоростных катеров Mark VI для ВМС Украины (фото)

Всего Украина планирует закупить 16 патрульных катеров, шесть из них в счет военной помощи США, а остальные — за деньги оборонного бюджета.

Пентагон США опубликовал пресс-релиз, в котором указано финансирование 6 патрульных катеров Mark VI для Военно-морских сил Украины.

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Указывается, что строительством катеров займется компания SAFE Boats International, которая уже строит первые два катера. За шесть суден компания получит 84,2 млн долларов. За эту сумму верфь:

построит и оснастит катера

обучит экипажи эксплуатировать судна

Указывается, что финансируют постройку Mark VI из американского бюджета в рамках двух программ — строительство потенциала партнеров (BPC) и внешнее военное финансирование (FMF).

Завершить строительство все шесть катеров должны к марту 2025 года, а если будут дополнительные работы, то к марту 2026 года.

Характеристики катера Mk VI:

Полное водоизмещение – 72 тонны

Длина – 25,8 м

Ширина – 6,2 м

Осадка – 1,2 м

Экипаж корабля – 10-11 человек с возможностью расширения до 18

Максимальная скорость – 45 узлов (83 км\ч)

Стандартное вооружение – два 25-мм управляемых установок Mk 38 Mod 2, и шесть пулеметов.

Напомним, производство первых двух патрульных катеров было заказано в январе 2021 года. Заявлялось, что всего Украина планирует закупить 16 катеров Mark VI. Первые 6 за счет военной помощи США, а остальные за госбюджет.