У США показали хід будівництва катерів для українських ВМС (фото)

Патрульні катери Mark VI почнуть надходити на озброєння флоту вже цього року. Судячи з фото, на кораблі вже ставлять додаткове обладнання.

Американська компанія SAFE Boats International показала процес будівництва катерів Mark VI для ВМС України. Про це повідомляє "Мілітарний".

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30 грудня Департамент оборони США оголосив про виконання опціону до раніше підписаного контракту у вересні 2021 року про будівництво 6 патрульних катерів типу Mk VI. Замовлення продовжує виконувати SAFE Boats International.

Кількість катерів, які замовили США для України, становить 10 одиниць. Компанія-виробник показала пару фотографій із прогресом будівництва патрульних катерів. Наразі в SAFE Boats катери для українського флоту — єдине замовлення, тому всі кадри показують готовність суден саме для ВМС України.

Судячи з фотографій, рівень готовності катерів досить високий. Видно, що на корпуси встановлюють додаткове обладнання. Як пишуть на порталі, як бойові модулі катери отримають MSI Seahawk A2. Але зараз вони ще не встановлені.

[ + – ] MSI Seahawk A2

[ + – ] Готовий патрульний катер Mark Vi

Mark VI — це швидкісний катер із максимальною швидкістю до 45 вузлів (83 км/год). Екіпаж складається з 10 осіб із можливістю прийняття на борт до 8 пасажирів. Кожен екіпаж складається з двох команд зі своїми командирами, офіцерами патруля, боцмана, стрільця, механіка та штурмана.

[ + – ] Інтер'єр патрульного катера

Нагадаємо, перші патрульні катери Україна почне отримувати вже цього року. Раніше озвучувалося, що всього ВМС України отримають 12 таких суден. Будівництво перших двох катерів стартувало на початку 2021 року, ще 6 Міноборони США профінансувало в жовтні.