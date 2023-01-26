У США завершують виготовлення першого катера Mark VI для України

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Штати заявили про передачу Україні 16 патрульних катерів.

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У США потрапив на відео корпус катера Mark VI. Їх виготовляють для потреб України. Про це повідомляє Naval News.

24 січня порт Тахоми опублікував відео передачі першого готового корпусу на об'єкт виробника SAFE Boats. Це один із восьми катерів, які США передадуть Україні в першій партії. Анонсували передачу суден до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Загалом українська армія отримає 16 Mark VI.

Вартість контракту становила 600 млн. доларів. Їх вартість сплатить США за програмою Foreign Military Sale. При цьому в публікації порту вказують, що доставку здійснили "раніше в цьому місяці".

У січні 2021 року США виділили перші 19 млн. доларів для початку виробництва патрульних катерів. У виданні зазначають, що на озброєнні американської армії знаходиться 16 Mark VI, але їх експлуатація призупинена.

Основні характеристики патрульних катерів Mark VI

водотоннажність — 72 тонни

довжина — 25,8 метрів

осадка — 2,5 метрів

швидкість — 45 вузлів (83 км/год)

екіпаж — 10 осіб

озброєння — 2 25-мм автоматичні гармати Mk 38 Mod. 2, українські катери отримають 30-мм гармати Bushmaster II

4 січня 2022 року в США показали хід будівництва катерів для українських ВМС. Перший катер мав надійти на озброєння ЗСУ ще навесні.

Будівництво перших двох катерів стартувало на початку 2021 року, ще 6 Міноборони США профінансувало у жовтні.