У Путина обвинили НАТО и Великобританию в подрыве Каховской ГЭС

Несмотря на обвинения в адрес Украины, Кремль не привел каких бы то ни было доказательств. Эксперты же отмечают, что артиллерийские боеприпасы не могли бы пробить крупную плотину.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Великобритания, США и их союзники по НАТО несут ответственность за разрушение Каховской плотины. Об этом сообщает РБК.

По словам Патрушева, западные страны координируют действия Украины и дали согласие на подрыв ГЭС.

"По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС", — заявил Патрушев на встрече с госсекретарем Совбеза РБ Александром Вольфовичем в Минске.

Несмотря на обвинения Украины в обстреле плотины, российские официальные лица все же не привели каких бы то ни было доказательств, а эксперты отмечают, что артиллерийские боеприпасы не могли бы пробить крупную плотину, и что наводнение в этом регионе выгодно РФ.

Британский военный аналитик Майкл Кларк "совершенно убежден", что за подрывом плотины стоит Россия.

По данным "Института изучения войны", такой шаг обеспечит прикрытие для отступающих российских войск в районе Херсонской области. Наводнение станет препятствием для украинского контрнаступления.

В сводке за 6 июня аналитики ISW подтвердили свой первоначальный прогноз, высказанный еще осенью 2022 года, о том, что "россияне подорвут дамбу" Каховской ГЭС.