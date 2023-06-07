Уничтожение дамбы Каховской ГЭС может отвлечь Украину от контрнаступления ВСУ, — FT

Как рассказал редактор Бен Холл, теперь более вероятным кажется, что РФ может решиться на ядерный теракт с Запорожской АЭС. Более того, Кремль не волнуют проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Разрушение Новокаховской ГЭС является попыткой России отвлечь Украину от контрнаступления ВСУ. Об этом написал редактор газеты Financial Times Бен Холл.

По его словам, этот теракт будет иметь долгосрочные гуманитарные и экологические последствия, а также военные последствия. Украина ничего не выиграла от этой катастрофы. Момент аварии для Кремля слишком удачный. Более того, ранее Москва демонстрировала намерение использовать дамбу ГЭС в качестве оружия.

Холл отметил, что Украина, скорее всего, не планировала крупномасштабное наступление через Херсонскую область. Однако затопление большого количества территорий все равно создает для Киева дополнительные проблемы.

"Тем временем властям Украины предстоит бороться с гуманитарной катастрофой, которая неизбежно отвлечет внимание правительства от критического летнего контрнаступления", — отметил Холл.

По его словам, теперь более вероятным кажется, что РФ может решиться на ядерный теракт с Запорожской АЭС. Конечно, подрыв дамбы создает проблемы и для водоснабжения оккупированного Россией Крыма, однако в Кремле, судя по всему, этим не озабочены.

"Разрушение Каховской плотины посылает сигнал о том, что Москва все еще способна на эскалацию войны. Вопрос в том, насколько далеко она готова зайти", — заявил Холл.

Отметим, что в отчете от 6 июня аналитики ISW также говорили о том, что наводнение из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС поможет РФ усложнить контрнаступление ВСУ. Там заявили, что Кремль использует теракт для подкрепления пропаганды о "провальном" наступлении украинских войск. В то же время, аналитики не выявили материальной выгоды уничтожения станции для Украины.

Также напомним, что замминистра обороны Анна Маляр сказала, что из-за подрыва Каховской ГЭС россиянам придется менять дислокацию. Она сказала, что враг подорвал дамбу не случайно, а с целью помешать планам ВСУ. Однако теперь из-за разрушений он сам вынужден покинуть оборонительные позиции.