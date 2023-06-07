Мобилизация в Украине: кого призовут в первую очередь летом и кто пройдет переобучение

В Украине проходит мобилизация, где особое внимание уделяется приоритетным группам призывников и их переобучению. Страна стремится подготовить специалистов, владеющих иностранными языками, для эффективного взаимодействия с западными партнерами и успешного выполнения своих оборонительных задач.

Верховная Рада Украины продлила мобилизацию и военное положение до 18 августа. Повестки по-прежнему вручают мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако перед мобилизацией требуется прохождение военно-лечебной комиссии, а некоторым также необходимо пройти переобучение. Фокус разбирался, кого могут мобилизовать в первую очередь

Мобилизацию сейчас могут ожидать следующие категории мужчин:

Годные и ограниченно годные по состоянию здоровья в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы.

Годные и ограниченно годные по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет с опытом военной службы.

Снятые и исключенные с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья решением военно-врачебной комиссии (ВВК), которые не совершали тяжкое преступление.

Перед отправкой на службу все военнообязанные должны пройти ВВК. Начиная с 1 июня, комиссия применяет новую схему, где можно пройти осмотр как в поликлинике, так и в учебном центре при военкомате. Все диагнозы должны быть подтверждены, и призывники, у которых есть основания, будут получать отсрочку от мобилизации. Однако сейчас контроль за постановкой диагнозов усилился, поэтому некоторые призывники будут проверяться на ВВК дважды.

Кого мобилизуют в первую очередь

Тем временем, ожидается, что в ближайшее время будет активизирован призыв мужчин в возрасте от 25 до 27 лет. Поскольку сейчас нет призыва на срочную службу, эта категория мужчин либо учится, либо работает, однако на фронте есть потребность в их участии.

Верховная Рада проголосовала за снижение предельного возраста призывников на воинском учете с 27 до 25 лет. Основная цель этого изменения — увеличить пул военнообязанных граждан для мобилизации и последующей отправки на фронт.

Теперь все мужчины в возрасте от 25 лет признаются военнообязанными, даже если они не служили в армии на срочной службе, и, следовательно, они могут подлежать мобилизации. Военным комиссиям будет предоставлено право призывать в Вооруженные Силы Украины как тех, кто уже служил на срочной службе, так и тех, кто был признан ограниченно годным и не имеет опыта военной службы.

В настоящее время происходит мобилизация специалистов, необходимых на передовой, особенно мужчин, владеющих иностранными языками. Украина получает значительное количество оружия от западных партнеров, и требуется совместное обучение будущих бойцов с иностранными инструкторами. Без знания языка прохождение такого обучения становится невозможным.

Напомним, на днях Фокус писал о том, что с 1 июня ожидается ряд изменений, в частности, в военном учете и уведомлении граждан и что нового ждет военнообязанных в июне 2023 года.