Россия увеличила количество фейков о ситуации на фронте: Маляр назвала причину

Российские пропагандисты пытаются поддерживать миф о "военном могуществе" оккупантов. В последние дни количество фейковой информации с их стороны явно увеличилось.

Российские пропагандисты начали работать в усиленном режиме, и особенно это стало заметно в среду, 7 июня. Замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале рассказала, для чего это делается.

По словам Маляр, миф о "военном могуществе" Российской Федерации ежедневно пытается поддерживать вся пропагандистская система страны-агрессора. В особенности это происходит в те моменты, когда у россиян случаются серьезные проблемы.

"Как только их армия несет потери и терпит неудачи на фронте, они сразу удваивают количество информации об успехах. Вот сегодня таких сообщений ощутимо стало больше. Значит, ситуация развивается наоборот", — говорится в сообщении Анны Маляр.

Российские пропагандисты всячески стараются не дать народу узнать правду о происходящем.

В Telegram-каналах, которые принадлежат захватчикам, активно распространяются нарративы о том, как якобы качественно и эффективно продвигаются ВС РФ на разных направлениях.

В частности, выглядят они следующим образом:

якобы РФ успешно наступает в Марьинке.

якобы Россия контролирует Бахмут;

якобы ВС РФ остановили наступление ВСУ.

Официальную информацию о ситуации на фронте публикует исключительно Генштаб ВСУ, поэтому важно соблюдать информационную гигиену.

Напомним, 7 июня Анна Маляр заявляла, что Силы обороны в районе Бахмута перешли в наступление. Противник пытается стягивать на этом направлении резервы. Причем наемники из ЧВК "Вагнер" отошли в тыл, а на передовой находятся солдаты российской регулярной армии.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал количество "вагнеровцев", ликвидированных в Бахмуте. Украинским войскам удалось уничтожить 21 тысячу русских наемников.