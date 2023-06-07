"Сознательная политика": оккупантам не всегда важно, куда в Киеве упадет ракета, — ГУР

Среди комплексных задач противника — террор украинской столицы. После провала зимней кампании РФ изменила тактику обстрелов.

Российским оккупантам не всегда важно, по какой цели будет совершен удар в украинской столице — в Киеве. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона 7 июня.

Представитель спецслужб считает, что противник во время регулярных ракетных атак на столицу не сильно заморачиваются о том, нацелиться на стратегический объект или на жилой дом.

"Внимание врага на Киеве. У них есть конкретный список целей. Но, понимая, что во многих случаях оружие не высокоточно, они предполагают, что цели могут быть не поражены, а может пострадать гражданская инфраструктура. Это их сознательная политика. В целом терроризация Киева – это комплексная задача врага, и не всегда важно, по какой цели будет попадание", — говорится в сообщении.

Также представитель разведки уточнил, что у противника полностью поменялась тактика обстрелов. Оккупанты полностью провалили зимнюю кампанию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре и не смогли оставить страну во тьме и посеять панику среди местного населения.

"После фиаско была пауза некоторое время, момент накопления ракетоносных вооружений. И после паузы мы видим повторение", — продолжил Андрей Юсов.

Но при этом, большую часть своего ракетного арсенала они уже не смогут возобновить, а Украина в это время продолжает укреплять ПВО.

Напомним, 7 июня сообщалось, что дрон-камикадзе Shahed атаковал жилой дом в Сумской области. Ночью и утром войска России обстреляли границы Украины. Всего было зафиксировано 13 взрывов.

5 июня британская разведка сообщила, что РФ в течение мая запустила более 300 иранских Shahed. Российские войска вряд ли добились особого успеха в попытке истощить украинскую ПВО.