"Контролировали Каховскую ГЭС": Белый дом назвал Россию ответственной за подрыв дамбы

Российская Федерация могла повлиять на ситуацию на объекте, поскольку оккупировала значительную часть территории Украины. В США пообещали предоставить украинцам всю необходимую поддержку и помощь.

Подрыв плотины Каховской ГЭС – это полная ответственность России, поскольку ее армия вторглась на территорию Украины и оккупировала стратегические объекты. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что только Российская Федерация имела возможность повлиять на ситуацию на объекте. В США отметили, что сейчас производится оценка последствий происшествия.

"Эта плотина была под контролем России. И она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной", – высказалась представительница Белого дома.

Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти намерены помочь в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. По ее словам, США окажут всю необходимую поддержку и помощь.

"Мы общаемся с украинцами. Разрушения и разорения, которые мы видим, разбивают сердце", – высказалась представительница Белого дома.

Подрыв Каховской ГЭС: хронология событий

Оперативное командование "Юг" утром 6 июня сообщило, что российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. В 6:44 Александр Прокудин, руководитель Херсонской областной военной администрации, объявил, что через пять часов уровень воды будет критическим, поэтому с опасных локаций в регионе начнут эвакуацию.

Около 9 утра появились сообщения о подтоплениях городов и сел на Херсонщине. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а по соображениям безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 7 июня разведка Великобритании оценила последствия подрыва Каховской ГЭС. По мнению представителей ведомства, в Каховском водохранилище накануне взрыва был рекордно высоким, а в ближайшие дни следует ожидать дополнительного наводнения.