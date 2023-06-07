"Приведет к дополнительному наводнению": разведка Британия оценила последствия подрыва Каховской ГЭС

Уровень воды в Каховском водохранилище накануне взрыва был рекордно высоким. По мнению разведки Британии, разрушение плотины не нанесет вреда Запорожской АЭС.

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Разрушение плотины Каховской ГЭС может повлечь за собой дополнительное наводнение. Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В отчете говорится, что объект, который контролировала Россия, частично был разрушен около 3 часов утра 6 июня. К 12:00 всю восточную часть дамбы и большую часть гидро- и инженерной инфраструктуры впоследствии снесло.

Уровень воды в Каховском водохранилище накануне взрыва был рекордно высоким. Это и привело к затоплению значительных территорий в Херсонской области.

Аналитики считают, что наводнение, вероятно, не нанесет вреда Запорожской АЭС, расположенной в 120 км от плотины. Объект вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в связи с падением уровня воды в водохранилище.

В ведомстве отметили, что структура плотины может еще ухудшиться. Такая ситуация способна спровоцировать в течение нескольких дней дополнительные потоки массивных объемов воды.

"Приведет к новым наводнениям", – считают в Минобороны Великобритании.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня российские кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Оперативном командовании "Юг" подтвердили информацию. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов.

Около 9 утра появились первые сообщения о том, что города и села в Херсонской области начало подтапливать. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а по соображениям безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 7 июня физик опроверг теорию об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС. Он считает, что на плотине должен быть ряд подготовительных взрывов, прежде чем раздался основной взрыв.