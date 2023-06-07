"Спричинить додаткову повінь": розвідка Британія оцінила наслідки підриву Каховської ГЕС

Рівень води в Каховському водосховищі напередодні вибуху був рекордно високим. На думку розвідки Британії, руйнування греблі не завдасть шкоди Запорізькій АЕС.

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Руйнування греблі Каховської ГЕС може спричинити додаткову повінь. Про це інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У звіті йдеться про те, що об'єкт, який контролювала Росія, частково був зруйнований близько 3 години ранку 6 червня. До 12:00 усю східну частину греблі та велику частину гідро- та інженерної інфраструктури згодом знесло.

Рівень води в Каховському водосховищі напередодні вибуху був рекордно високим. Це й призвело до затоплення значних територій на Херсонщині.

Аналітики вважають, що повінь, ймовірно, не завдасть шкоди Запорізькій АЕС, яка розташована за 120 км від греблі. Об'єкт навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки у зв'язку з падінням рівня води у водосховищі.

У відомстві зазначили, що структура греблі може ще погіршитися. Така ситуація здатна спровокувати протягом наступних кількох днів додаткові потоки масивних об'ємів води.

"Призведе до нових повеней", – вважають у Міноборони Великої Британії.

Підрив Каховської ГЕС

Зранку 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховську ГЕС. В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили інформацію. У регіоні розпочалась евакуація з потенційно небезпечних районів.

Близько 9 ранку з'явилися перші повідомлення про те, що міста та села на Херсонщині почало підтоплювати. Мешканці Херсону, Нової Каховки та Олешок розповідали про затоплені райони у населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел було повністю знеструмлено, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Містяни повідомили, вода вже дісталася центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, 7 червня фізик спростував теорію про обстріли ЗСУ Каховської ГЕС. Він вважає, що на греблі мала бути низка підготовчих вибухів, перш ніж пролунав основний вибух.