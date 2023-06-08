Инициатива за ВСУ: чеченцы не смогли штурмом захватить Марьинку, — британская разведка

Российские войска, как предполагают в ведомстве, продолжают получать приказы командования о скорейшем возобновлении штурмов на Донецком направлении.

На многих участках украинского фронта продолжаются тяжелые бои, но у Вооруженных сил Украины сохраняется инициатива. В частности, украинским защитникам удалось отразить атаку чеченских подразделений, которые попытались захватить населенный пункт Марьинка, Донецкой области. Об этом говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании от 8 июня.

Британская разведка сообщает, что российские войска получают приказ как можно скорее перейти в наступление на данном рубеже.

Отметим, что такие данные согласуются с информацией от российских СМИ, которые написали, что президент Владимир Путин лично поставил задачу взять Марьинку, где воюют чеченские подразделения.

"Чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку взять город Марьинка, расположенный недалеко от Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года", — говорится в отчете.

Обратим внимание, что в тексте британцы указали населенный пункт Marivka, хотя все населенные пункты с таким названием расположены на подконтрольной Украине территории. Вероятно, разведка имела в виду Марьинку, которая расположена возле Донецка.

Также в Минобороны оценили ситуация в низовьях Днепра, где произошло масштабное подтопление в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Британская разведка сообщила, что за минувшие сутки уровень паводка продолжал расти, однако с сегодняшнего дня, вероятно начнет спадать.

Кроме того было указано, что из затопленных районов пытались вывезти людей, но эвакуация была затруднена из-за обстрелов.

Ранее сообщалось, что в Марьинке 6 июня подорвался на мине национал-большевик 19-летний Андрей Келлер. По данным пропагандистского канала "ZOV ДНР", он прибыл в Донецк осенью 2022 и поступил на службу в должности оператора БПЛА.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 6 июня сообщил, что российские захватчики пытаются взять Марьинку Донецкой области любой ценой. По его словам, оккупантам не удается этого сделать, а Силы обороны продолжают удерживать город.