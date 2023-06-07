Подорвался на мине: в Марьинке ликвидирован нацбол Андрей Келлер, — росСМИ

Сообщается, что Келлер служил в пятой бригаде им. коллаборанта Александра Захарченко. Воевать в Украину приехал осенью 2022 года.

Related video

В Маринке 6 июня на мине подорвался национал-большевик Андрей Келлер. На момент смерти ему было 19 лет. Об этом пишет пропагандисткий портал "ZOV ДНР".

По словам российских пропагандистов, Келлер приехал в Донецк осенью 2022 года. Он поступил на службу в 5-ю бригаду им. коллаборанта Александра Захарченко на должность оператора БПЛА, а затем переквалифицировался в разведчика.

На портале "Пермь.ru" заявили, что Келлер был членом незарегистрированной партии "Другая Россия". У него был позывной "Немец".

"Андрей Келлер активно участвовал в акциях пермских нацболов с 2020 года, неоднократно задерживался полицией", — отметили росСМИ.

Что такое "Другая Россия"

Незарегистрированная российская политическая партия, которая была создана членами уже запрещенной Национал-большевистской партией РФ. Лидером партии выступал писатель Эдуард Лимонов.

Национал-большевизм – это политическое учение, выступающее за социальную и национальную революцию, чтобы освободить "рабочий класс" от эксплуатации. В 1990-е лидирующими практиками и теоретиками в России стали Эдуард Лимонов и философ Александр Дугин.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Бахмутом ликвидировали сына предателя чеченского народа Ямадаева. Саид-Хусейн Ямадаев отбывал срок в одной из российских тюрем, но записался в ряды ЧВК "Вагнер" в начале 2023 года и успел повоевать в Украине до апреля.

Кроме того, 6 июня добровольцы опубликовали кадры ликвидации полковника ВС РФ Стэсева. В Легионе "Свобода России" пообещали, что каждый военный преступник понесет заслуженное наказание. Уточняется, что полковник ВС РФ Андрей Стэсев был ликвидирован в ночь на 5 июня в районе села Новая Таволжанка.

4 июня в ВСУ показали, как артиллеристы 26 бригады ВСУ уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики организовали позиции для артиллерийской системы в густой растительности, но установка была ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины.