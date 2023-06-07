Підірвався на міні: у Мар'їнці ліквідовано нацбола Андрія Келлера, — росЗМІ

Повідомляється, що Келлер служив у п'ятій бригаді ім. колаборанта Олександра Захарченка. Воювати в Україну приїхав восени 2022 року.

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У Маринці 6 червня на міні підірвався націонал-більшовик Андрій Келлер. На момент смерті йому було 19 років. Про це пише пропагандистський портал "ZOV ДНР".

За словами російських пропагандистів, Келлер приїхав до Донецька восени 2022 року. Він вступив на службу до 5-ї бригади ім. колаборанта Олександра Захарченка на посаду оператора БПЛА, а потім перекваліфікувався на розвідника.

На порталі "Пермь.ru" заявили, що Келлер був членом незареєстрованої партії "Інша Росія". Він мав позивний "Німець".

"Андрій Келлер брав активну участь в акціях пермських нацболів з 2020 року, неодноразово затримувався поліцією", — зазначили росЗМІ.

Що таке "Інша Росія"

Незареєстрована російська політична партія, створена членами вже забороненої Націонал-більшовицькою партією РФ. Лідером партії виступав письменник Едуард Лімонов.

Націонал-більшовизм — це політичне вчення, яке виступає за соціальну та національну революцію, щоб звільнити "робітничий клас" від експлуатації. У 1990-ті провідними практиками й теоретиками в Росії стали Едуард Лимонов і філософ Олександр Дугін.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ під Бахмутом ліквідували сина зрадника чеченського народу Ямадаєва. Саїд-Хусейн Ямадаєв відбував термін в одній із російських в'язниць, але записався до лав ПВК "Вагнер" на початку 2023 року і встиг повоювати в Україні до квітня.

Крім того, 6 червня добровольці опублікували кадри ліквідації полковника ЗС РФ Стесєва. У Легіоні "Свобода Росії" пообіцяли, що кожен військовий злочинець зазнає заслуженого покарання. Уточнюється, що полковника ЗС РФ Андрія Стесєва було ліквідовано в ніч на 5 червня в районі села Нова Таволжанка.

4 червня у ЗСУ показали, як артилеристи 26 бригади ЗСУ знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники організували позиції для артилерійської системи у густій рослинності, але установку було ліквідовано підрозділом Збройних сил України.