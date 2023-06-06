Россияне пытаются взять Марьинку любой ценой, – в ВСУ рассказали детали

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, в штурмах используется устаревшая советская техника и принимают участие "кадыровцы", бросающие раненых на поле боя.

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Российские оккупанты пытаются взять город Марьинка Донецкой области любой ценой, однако украинские защитники не позволяют им это сделать. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Марьинка еще с 2014 года остается для них сакральным городом, который они "должны" захватить. Они пытаются взять Марьинку любой ценой, но наши защитники не дают им такой возможности", – сказал он.

По словам представителя Сил обороны, более недели назад в районе Марьинки появились "кадыровцы" – так называемый "Ахмат-север" сменил подразделение "Шторм-Z". Дерзкие и немотивированные головорезы, получив достойный отпор, быстро растеряли свой распиаренный боевой дух и энтузиазм.

Однако, как рассказал Шершень, пока оккупанты все равно пытаются захватить Марьинку, идя на штурмы населенного пункта с использованием тяжелой преимущественно устаревшей советской техники.

Тактика в большинстве своем остается прежней: если с одного фланга на штурм идут кадыровские росгвардейцы, то с другого — подразделения ВС РФ.

По мнению спикера ВСУ, показательным относительно морально-психологического состояния в рядах оккупантов является то, что при отступлении они без колебаний бросают своих раненых.

Он добавил, что мотивация и боевой дух украинских защитников остается на самом высоком уровне.

Напомним, 3 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что под Марьинку завезли "кадыровцев", чтобы осуществить штурм. Их наступление застопорили украинские артиллеристы, ударив по автомобилям.

23 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию обороны Угледар — Марьинка, чтобы поздравить и наградить украинских военных, которые продолжают бороться с российской агрессией.