Росіяни намагаються взяти Мар'їнку за будь-яку ціну, – у ЗСУ розповіли деталі

За словами представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, у штурмах використовується застаріла радянська техніка та беруть участь "кадировці", які кидають поранених на поле бою.

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Російські окупанти намагаються взяти місто Мар'їнка Донецької області за будь-яку ціну, проте українські захисники не дозволяють їм це зробити. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Мар'їнка ще з 2014 року залишається для них сакральним містом, яке вони "мають" захопити. Вони намагаються взяти Мар'їнку за будь-яку ціну, але наші захисники не дають їм такої можливості", — сказав він.

За словами представника Сил оборони, понад тиждень тому в районі Мар'їнки з'явилися "кадировці" — так званий "Ахмат-сєвєр" змінив підрозділ "Шторм-Z". Зухвалі та невмотивовані головорізи, отримавши гідну відсіч, швидко розгубили свій бойовий дух і ентузіазм.

Однак, як розповів Шершень, поки що окупанти все одно намагаються захопити Мар'їнку, йдучи на штурми населеного пункту з використанням важкої переважно застарілої радянської техніки.

Тактика здебільшого залишається незмінною: якщо з одного флангу на штурм йдуть кадировські росгвардійці, то з іншого — підрозділи ЗС РФ.

На думку спікера ЗСУ, показовим щодо морально-психологічного стану у лавах окупантів є те, що при відступі вони без вагань кидають своїх поранених.

Він додав, що мотивація та бойовий дух українських захисників залишаються на найвищому рівні.

Нагадаємо, 3 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що під Мар'їнку завезли "кадировців", щоб здійснити штурм. Їхній наступ застопорили українські артилеристи, вдаривши по автомобілях.

23 травня президент України Володимир Зеленський прибув на лінію оборони Вугледар-Мар'їнка, щоб привітати та нагородити українських військових, які продовжують боротися з російською агресією.